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Güney Kore'de facia gibi kaza: Köprü çöktü

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#Güney Kore#Kaza#Köprü Çökmesi
Güney Korede facia gibi kaza: Köprü çöktü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:12

Güney Kore’de yapımı devam eden bir otoyol köprüsü çöktü. Otoyol inşaatındaki facia gibi kazada 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

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Güney Kore faciaya gibi bir kazaya sahne oldu. Yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay yerel saatle 09.50 dolaylarında Seul'ün yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Cheonan şehri yakınlarında meydana geldi.

Seul-Sejong Otoyolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden köprü, 50 metre yüksekliğindeki 5 taşıyıcı kirişin yıkılması üzerine çöktü.

Olay sırasında inşaat sahasında bulunan 8 işçi çöken köprünün altında kalırken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerde 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 5 işçinin ise yaralandığı açıklandı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

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#Güney Kore#Kaza#Köprü Çökmesi

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