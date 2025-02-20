Güney Kore'de endişe artıyor: 'Kim Jong Un ile birleşeceğiz' iddiası

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Güney Kore'de, 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, "ayaklanma" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşmasına katıldı.

Sanığın katılımının zorunlu olmadığı ilk duruşmada Yoon, mahkemeye siyah takım elbise ve kırmızı kravatla geldi.

Duruşmada Yoon'un avukatları, dava dosyasını henüz tam olarak incelemedikleri gerekçesiyle suçlamalarla ilgili savunmalarını ileriki bir tarihte yapacaklarını belirtti.

Yoon'un avukatlarının, tutuklama şartlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle yaptığı tutuksuz yargılama talebi ise mahkeme tarafından incelemeye alındı.

Öte yandan, duruşma öncesinde çok sayıda kişi, mahkeme yakınlarında yaptığı gösteride, Yoon'un serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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Yoon'un başarısız sıkıyönetim girişiminin ardından Güney Kore'de, ülkenin Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore ile birleşeceği iddiaları endişe yarattı.

"KİM JONG-UN İLE BİRLEŞECEK"

BBC'ye konuşan Yoon'un destekçisi Shin Jeong-min, “Başkan görevden alınır ve muhalefet lideri seçilirse, ülkemiz Kuzey Kore ve Kim Jong Un ile birleşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Shin Jeong-min, sol eğilimli muhalefet partisinin Kuzey Kore ile birleşmek ve Güney Kore'yi komünist bir ülkeye dönüştürmek istediğini söyledi.

40'lı yaşlarındaki bir Yoon destekçisi, “Bu komünizm ile demokrasi arasında bir savaş” ifadesinde bulundu. 30'lu yaşlarındaki bir başka Yoon destekçisi ise, Yoon'un bir an önce görevine iade edilmesi gerektiğini “Bütün Kuzey Kore casuslarını tutuklayacak” sözleriyle savundu.

“İlk başta Yoon'u desteklemiyordum ama sıkıyönetim gözlerimi açtı" ifadesinde bulunan 57 yaşındaki müzisyen Oh Jung-hyuk, “Solcu güçlerin toplumumuzda ne kadar derinlere gizli olduğunu görebiliyoruz.” dedi.

Eskiden arkadaşları gibi sol görüşlü olduğunu ve başlangıçta Başkan'ın sıkıyönetim kararını çok eleştirdiğini söyleyen 30 yaşındaki Kim Gyung-joo, “Kuzey Kore ve Çin benim en büyük endişelerim arasında” dedi. Kim Gyung-joo, konuyu YouTube'da araştırdıktan sonra sıkıyönetimin “kaçınılmaz” olduğunu fark ettiğini ifade etti.

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Kim Gyung-joo, “Başkanın yerinde olsaydım ben de ilan ederdim” sözlerini ifadesine ekledi.

"YOON'UN ŞEYTANLAŞTIRMA HAMLESİ"

Chungang Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Shin Jin-wook, “Anti-komünizm, Güney Kore'nin askeri diktatörlerinin baskın ideolojisi haline geldi ve bu ideolojiyi toplumu kontrol etmek ve insanların özgürlüklerini kısıtlamayı meşrulaştırmak için kullandılar” değerlendirmesinde bulundu.

Shin Jin-wook, “Yoon'un söylemleri geçmişteki diktatörlerin söylemleriyle neredeyse tamamen örtüşüyor ve Kore'nin 1987'de demokrasiye geçmesinden bu yana bu anti-komünist ideolojiyi bu kadar bariz bir şekilde kullanan ilk başkan” dedi.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nde anket uzmanı Lee Sangsin, Kuzey Kore ile birleşme iddialarının daha önce de ortaya atıldığını ve bu iddiaların kaynağının aşırı muhafazakar gruplar olduğunu söyledi.

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Aşırı sağ grupların izole edildiğini ve insanlar tarafından dikkate alınmadığını belirten Lee Sangsin, “Ancak Yoon başkan olduğu için sözlerinin bir ağırlığı var ve pek çok kişi söylediklerini kabul etti” dedi.

Yoon'un destekçilerini “hızla büyüyen bir tarikata” benzeten Lee Sangsin, sıkıyönetim hamlesinin "bölücü" bir hareket olduğunu söyledi.

Demokrat Parti milletvekili Wi Sung-lac, Yoon'un muhalefeeti hedef alan söylemlerine ilişkin “Bu, Yoon'un muhalefeti şeytanlaştırmak ve tamamen antidemokratik hareketini haklı göstermek için uydurduğu sahte bir haber” yorumu yaptı.

Wi Sung-lac, “Kore'de demokrasi ve özgürlük için uzun bir mücadele geçmişimiz var. Yoon'un Kore'nin demokrasisini yok etme girişimini engellemeyi başaranlar bizleriz" dedi.

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Wi Sung-lac, “Bu aşırı görüşler yayılıyor olsa da sınırlı kalacaktır. Çoğu insan bizim gerçekte kim olduğumuzu anlıyor ve normale dönmeyi arzuluyor” ifadesinde bulundu.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

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Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.