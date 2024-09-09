Güney Kore'de "deepfake" endişesi

Haberin Devamı

Yonhap'ın haberine göre, Eğitim Bakanlığı, ülke çapında "sahte cinsel içerikli görüntüler" konusunda okullardan bildirilen vakalara ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, yıl başından beri bildirilen 434 vakanın 243'ünün liselerden, 179'unun ortaokullardan ve 12'sinin ilkokullardan olduğu ifade edildi.

Toplamda 617 kişiyi etkileyen bu vakaların 350'si hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ASKERİ PERSONEL DE ETKİLENDİ



Öte yandan, Savunma Bakanlığı, 24 askeri personelin söz konusu olaylarda mağdur olduğunu duyurdu.

Bakanlık ayrıca, benzer suçları önlemek için farkındalık yaratması amaçlanan eğitim programları başlatıldığını aktardı.

Bakanlık dün, askerlerin yanı sıra ordu ve bakanlık yetkililerinin fotoğraflarının, "sahte cinsel içerikli görüntü" üretmek için kullanılması tehlikesi nedeniyle kurum içi iletişim ağından kaldırıldığını ve bu fotoğraflara yalnızca yetkili kişiler tarafında erişilebileceğini kaydetmişti.

Haberin Devamı

GÜNEY KORE'DE DEEPFAKE OLAYLARI



Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli görüntülerinin" yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo ise bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.