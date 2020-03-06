Güney Kore’de Corona Virüsü nedeniyle ölü sayısı 43’e çıktı

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 43'e yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 518 yeni vaka bildirilirken, toplam vaka sayısı 6 bin 284'e çıktı. Vakaların yüzde 90’ının Kuzey Gyeongsang ve Daegu kentinde olduğu bildirildi. Tedavi edilen 108 hastanın ise taburcu edildiği aktarıldı.



