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Güney Kore'de bir facia daha: Aracıyla kabalığa daldı

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#Güney Kore#Facia#Yaralı
Güney Korede bir facia daha: Aracıyla kabalığa daldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 12:33

Güney Kore'de, 179 uçak kazası felaketinin ardından yeni bir facia daha yaşandı. Yetmişli yaşlarda olduğu düşünülen sürücü, yokuştan inerken kontrolünü kaybederek kalabalığa daldı. Yaşanan olayda, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Güney Kore başkenti Seul'deki Mokdong Kaebi çarşısında yerel saatle 15.50 sıralarında bir araç kalabalığa daldı.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerel medyaya göre faciada 4'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Yetmişli yaşlarda olduğu düşünülen sürücünün yokuştan inerken kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

GÜNEY KORE'DE UÇAK KAZASI: 179 KİŞİ ÖLDÜ

Güney Kore'nin Muan şehrinde Jeju Air hava yolu firmasına ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

 

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#Güney Kore#Facia#Yaralı

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