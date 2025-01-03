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Güney Kore’de 8 katlı bina yandı: Gökyüzü dumanla kaplandı

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#Güney Kore#Bina#Yangın
Güney Kore’de 8 katlı bina yandı: Gökyüzü dumanla kaplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:53

Güney Kore'de 8 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı. Binada mahsur kalan 40 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Güney Kore’nin Seongnam kentinde yerel saatle 16.37 sıralarında dükkan ve dairelerin bulunduğu 8 katlı bir binada yangın çıktı.

Alevler nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

80 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında 50 kişi hızla binayı terk etti. Binada mahsur kalan 40 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 12 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının binanın birinci katında bulunan restoranın mutfağında başladığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Güney Kore#Bina#Yangın

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