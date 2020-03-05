Güney Kore’de 24 saatte 438 Corona Virüs vakası tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona Virüsü vaka sayısı hızla artıyor. Çin’in ardından en fazla Corona Virüsü vakasının görüldüğü Güney Kore’de son 24 saat içinde 438 Corona vakası daha tespit edildi. Güney Koreli yetkililer, tespit edilen vakalarla ülke genelindeki vaka sayının 5 bin 766’ya yükseldiğini açıkladı.

Corona Virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Corona kaynaklı ölü sayısı 36’ya yükseldi.

Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, Corona Virüs vakası ile günde iki kez bilgilendirme yapıyor.

Güney Kore’de salgının yayıldığı Daegu kentinde vaka sayısı 4 bin 326’ya yükseldi. Daegu, hükümet tarafından “özel bakım alanı” olarak tanımlandı.

Güney Kore’de 3 Ocak’tan bu yana 140 bin kişiye Corona Virüsü testi yapıldı. Test yapılan 118 bin 965 kişide negatif sonuç alınırken 21 bin 810 kişi ise bir kez daha kontrolden geçirildi.



