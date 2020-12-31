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Utku Gülbardak / SEUL (İHA) - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 31.12.2020 - 20:14 | Son Güncelleme:

Güney Kore yeni yıla farklı girdi! 100 yıllık gelenek bozuldu

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Güney Kore yeni yıla farklı girdi! 100 yıllık gelenek bozuldu
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Güney Kore 2021'e koronavirüs önlemleri nedeniyle sakin bir şekilde giren ülkelerden oldu. Ülkede yüz yıldır uygulanan gelenek de bozuldu.

Güney Kore 2021 yılına merhaba derken, korona virüs önlemleri nedeniyle ülkede resmi kutlama yapılmadı. Güney Kore'de son beş haftadır yerel saatle 21.00 itibariyle tüm işletmeler kapalıydı. Yeni vakaların önüne geçilememesi nedeniyle son iki haftadır uygulanmaya koyulan yeni kurallarla beraber 5 kişi ve daha üzeri toplanmalara da izin verilmemesi nedeniyle tüm yılbaşı kutlamaları da resmi olarak iptal edilmişti.

YÜZ YILLIK GELENEK BU YIL BOZULDU

Başkent Seul'de yaklaşık yüz yıl önce uygulanmaya başlanan çan çalma geleneği de bu yıl yapılmadı. Yılbaşı gecesi binlerce kişiyi bir araya getiren Seul Belediyesi önündeki alanda çalınan dev çan bu yıl getirilmedi. Güney Kore vatandaşları her yıl aileleriyle beraber bu alanda toplanıp hep beraber çanı çalıyor ve ardından güneşin doğuşunu izlemek amacıyla bir araya geliyordu. Bu yıl ise korona tedbirleri nedeniyle evlerde dahil 5 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmedi ve tüm resmi kutlamalar iptal edildi. Aynı uygulamalar 3 Ocak'a kadar devam edecekken, ayrıca devlet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yeni önlemleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

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