Güney Kore tedbirleri sıkılaştırıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi! Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...#Manchester United
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
Beşiktaşın direkten dönen iki transferi Sergen Yalçın çok zeki...Beşiktaş'ın direkten dönen iki transferi! 'Sergen Yalçın çok zeki...'#Beşiktaş
Omicron kâbusu büyüyor... Kritik üçüncü doz uyarısı: mRNA detayı dikkat çektiOmicron kâbusu büyüyor... Kritik üçüncü doz uyarısı: mRNA detayı dikkat çekti#Omicron
Barçanın yıldızını çılgına çeviren olay Önce önünü kestiler ama sonra...Barça'nın yıldızını çılgına çeviren olay! Önce önünü kestiler ama sonra...#Samuel Umtiti
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Dünyanın en bilinen ve merak edilen evi... 25 dolara herkes kalabilecekDünyanın en bilinen ve merak edilen evi... 25 dolara herkes kalabilecek#Home Alone
Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak bulduDanimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu#Prenses Mary
Yıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalıYıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalı!#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Sosyal medya fenomeni taciz nedeniyle şikayetçi oldu İngilizce kelimenin çevirisi...Sosyal medya fenomeni 'taciz' nedeniyle şikayetçi oldu! İngilizce kelimenin çevirisi...#Selay Yörük
HABERLERDünya Haberleri

Güney Kore tedbirleri sıkılaştırıyor

#Güney Kore#Koronavirüs#Kovid-19
Güney Kore tedbirleri sıkılaştırıyor

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, ülkede korona virüs vakalarının son 2 günde üst üste rekor düzeye ulaşmasının ardından özel toplantılara katılımı başkentte 6, diğer bölgelerde ise 8 kişi ile sınırlayacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan artışla gündeme gelen Güney Kore'de günlük vaka sayısının 2 gün üst üste rekor kırması hükümeti harekete geçirdi. Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum, enfeksiyonların yayılışını önlemek amacıyla özel toplantılara katılımı başkent bölgesinde 6, diğer bölgelerde ise 8 kişi ile sınırlama kararı aldıklarını açıkladı. Uygulamanın önümüzdeki hafta başlayacağını ve 1 ay süreceğini kaydeden Kim, ayrıca restoran ve kafeler de dahil olmak üzere kamuya açık çoğu tesisin girişte aşı veya negatif test sonuç belgesi gerektiren işletmeler listesine ekleneceğini söyledi. 1 aylık zaman diliminin artan vaka sayılarını kontrol altına almada kritik önem taşıdığının altını çizen Kim, "4 hafta boyunca korona virüs tedbirlerini sıkılaştırmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Hükümetin salgının gidişatını düzenli olarak takip edeceğini de belirten Kim, gerekli olması halinde daha sıkı tedbirlere başvurmaktan çekinmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

VAKA SAYISI REKOR KIRMIŞTI

Güney Kore'de korona virüs vakalarının sayısı 2 gün üst üste rekor kırmış, Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan dün yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin 266 vakanın kayda geçtiği bildirilmişti. Korona virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonu Omicron'un da dün ilk kez doğrulandığı ülkede hükümet, restoranlara yönelik çalışma saati kısıtlamalarını kaldırmak ve kalabalık, özel etkinliklere izin vermek gibi kararları içeren "Covid-19 ile yaşama" politikasını kasım ayında uygulamaya başlamıştı. Ancak vaka sayılarında gözlenen artışın ardından söz konusu politika askıya alınmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Kore#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük