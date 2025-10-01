Güney Kore savunma harcamalarını artıracak

Haberin Devamı

Lee, Güney Kore Silahlı Kuvvetler Günü töreninde, ülkesinin savunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Askeri gücümüze olan gurur ve güvenimize dayanarak güçlü ve kendi kendine yeten bir savunmaya doğru ilerlemeliyiz." diyen Lee, ülkesinin barış ve refahını sağlamak için başka kimseye bağımlı olmadan kendi güçlerini tahkim etmeleri gerektiğini belirtti.

Lee, kendi kendine yetebilen savunmayı güçlendirmek için hükümetin gelecek yıl savunma harcamalarını yüzde 8,2 oranında artıracağını belirterek, yapay zeka destekli savaş robotları, otonom insansız hava araçları ile hassas saldırı ve savunma füze sistemleri gibi gelişmiş silah sistemlerini devreye sokacaklarını ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung

KUZEY KORE'NİN HARCAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Güney Kore'nin savunma harcamalarının Kuzey Kore'nin gayri safi yurtiçi hasılasından 1,4 kat fazla olduğunu söyleyen Lee, Güney Kore-ABD askeri ittifakının da "sağlam" olduğunu savundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı meclise sunduğu teklifte, gelecek yıl için 66,3 trilyon won (47,6 milyar dolar) değerinde bir bütçe istemişti.

Buna göre, teklif edilen savunma bütçesi artışı, 2019'daki yüzde 8,2'lik artışın ardından son 7 yılın en büyük yıllık artışı olmuştu.