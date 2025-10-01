×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Güney Kore savunma harcamalarını artıracak

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Kuzey Kore#Lee Jae Myung
Güney Kore savunma harcamalarını artıracak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 11:42

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, güçlü ve bağımsız bir orduya sahip olma hedefi doğrultusunda savunma bütçesini artıracaklarını bildirdi. Lee, yüksek teknolojili silah sistemleri temin etmek amacıyla gelecek yıl savunma harcamalarının yüzde 8,2 oranında yükseltileceğini kaydetti.

Haberin Devamı

Lee, Güney Kore Silahlı Kuvvetler Günü töreninde, ülkesinin savunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Askeri gücümüze olan gurur ve güvenimize dayanarak güçlü ve kendi kendine yeten bir savunmaya doğru ilerlemeliyiz." diyen Lee, ülkesinin barış ve refahını sağlamak için başka kimseye bağımlı olmadan kendi güçlerini tahkim etmeleri gerektiğini belirtti.

Lee, kendi kendine yetebilen savunmayı güçlendirmek için hükümetin gelecek yıl savunma harcamalarını yüzde 8,2 oranında artıracağını belirterek, yapay zeka destekli savaş robotları, otonom insansız hava araçları ile hassas saldırı ve savunma füze sistemleri gibi gelişmiş silah sistemlerini devreye sokacaklarını ifade etti.

Güney Kore savunma harcamalarını artıracak

Haberin Devamı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung

KUZEY KORE'NİN HARCAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Güney Kore'nin savunma harcamalarının Kuzey Kore'nin gayri safi yurtiçi hasılasından 1,4 kat fazla olduğunu söyleyen Lee, Güney Kore-ABD askeri ittifakının da "sağlam" olduğunu savundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı meclise sunduğu teklifte, gelecek yıl için 66,3 trilyon won (47,6 milyar dolar) değerinde bir bütçe istemişti.

Buna göre, teklif edilen savunma bütçesi artışı, 2019'daki yüzde 8,2'lik artışın ardından son 7 yılın en büyük yıllık artışı olmuştu.

Gözden KaçmasınGüney Koreden Kuzey Kore, ABDyi vurabilir açıklamasıGüney Kore'den 'Kuzey Kore, ABD'yi vurabilir' açıklamasıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAsyada sıcak saatler: Kuzey Kore gemisine uyarı ateşiAsya'da sıcak saatler: Kuzey Kore gemisine uyarı ateşiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Kore#Kuzey Kore#Lee Jae Myung

BAKMADAN GEÇME!