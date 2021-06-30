Güney Kore ordusunda skandal! Cinsel tacize uğrayan kadın asker intihar etti, ülke ayakta

Güney Kore orduda yaşanan cinsel taciz iddiaları ve ardından gelen intihar ve istifa haberlerle çalkalanmaya devam ediyor.

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Seong-yong, orduda görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesinin ardından istifa etti.

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Seong-yong, orduda görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesinin ardından istifa etti. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Lee'nin istifasının kabul edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, sorumluların rütbelerine bakılmaksızın olaya ilişkin gerekenin yapılacağı kaydedildi.

Güney Kore'de ordu sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelirken, 2017'de kadın subaya tecavüz ettiği gerekçesiyle bir silahlı kuvvetler mensubu 15 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Ülke son yıllarda sık sık dünya basınında haber olan taciz vakalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen bu suçlar arasında gizli kamera yerleştirilerek yapılan izinsiz kayıtla, intikam pornosu, kadınlara ve genç kızlara yöneltilen şantajlar yer alıyor.

Ortaya çıkarılan bu suçlar arasında dünyanın en büyük ordularından biri olarak kabul edilen ve 600 bin kişilik bir asker topluluğundan oluşan Güney Kore ordusu başı çekiyor.

Cinsel tacize uğradıktan sonra intihar eden kadın askerin ailesi kızlarının sesini duyurabilmek için çırpınıyor. Ailenin iddialarına göre canına kıyan kadın asker tacize uğradıktan sonra durumu üstlerine bildirmişti ancak yüksek rütbeli subaylar olayı ört bas etmek için genç kadına baskı yaptılar. Daha da kötüsü genç kadın rütbeli subaylar tarafından olayın duyulmaması için gizli bir anlaşma yapmaya zorlandı ancak baskılara daha fazla dayanamayarak kendi canına kıydı.

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