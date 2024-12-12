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Güney Kore ordusunda deprem

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#Güney Kore#Ordu#Sıkıyönetim
Güney Kore ordusunda deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 09:26

Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetim ilanı sonrasında, sıkıyönetimin komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su'nun görevden alındığı açıklandı.

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim orduda depreme neden oldu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetimin komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Park An-su’nun görevden alındığı bildirildi.

Park’ın adı sıkıyönetim ilanından sonra tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan bir askeri kararname ile gündeme gelmişti.

Meclis oturumunda yaptığı açıklamada sıkıyönetim uygulamasını Yoon'un televizyonda yaptığı konuşmadan öğrendiğini savunan Park, siyasi faaliyetleri yasaklayan kararnamenin hazırlanmasından sorumlu olmadığını iddia etmişti.

Park’ın, sıkıyönetimin kaldırıldığı gün eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a istifasını sunduğu, ancak istifasının kabul edilmediği kamuoyuna yansımıştı.

 

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ÜST DÜZEY KOMUTANLAR GÖREVDEN ALINMIŞTI

Güney Kore Savunma Bakanlığı, daha önce aralarında Başkent Savunma Komutanlığı, Özel Harp Komutanlığı, Karşı İstihbarat Komutanlığı ve Savunma İstihbarat Komutanlığı gibi kritik birimlerde görevli birçok üst düzey generali sıkıyönetimde rolleri bulunduğu şüphesiyle görevden almıştı.

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#Güney Kore#Ordu#Sıkıyönetim

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