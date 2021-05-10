Güney Kore, Kuzey'le nükleer müzakerelerin başlamasından umutlu

Devlet Başkanı Moon, 21 Mayıs'ta Washington'a yapacağı ziyaret öncesine yaptığı açıklamada, "Biden yönetiminin Kore Yarımadası'nın topyekun nükleerden arındırılması için esnek, aşamalı ve pratik yaklaşıma dayalı diplomasi yürütülmesine yönelik yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Moon ziyaretinde iki ülke arası askeri ittifakın güçlendirilmesi, Kuzey Kore politikasında eşgüdüm sağlanması ve Washington-Pyongyang, Seul-Pyongyang arasında görüşmelerin yeniden başlatılmasına çalışacaklarını ifade etti.

Mayıs 2022'de başkanlıktaki ilk döneminin sonuna gelecek olan Moon, görevdeki son yılında Kore Yarıması'nda kalıcı barışın sağlanması için çalışacağını dile getirerek, "Görev dönemimin sonunda zaman baskısıyla sabırsız adımlar atmayacağım. Ancak barışın saatini yeniden başlatmak ve Kore Yarımadası'nda barış sürecini ilerletmek için önümüzde bir fırsat var. Bunun için elimden geleni yapmaya hazırım, Kuzey Kore'nin de olumlu karşılık vereceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan geçen ay yapılan açıklamada, Biden yönetiminin Kuzey Kore politikasında önceki başkanlar Barack Obama'nın "stratejik sabır" ve Donald Trump'un "büyük pazarlık" stratejileri arasında bir orta yol arayacağı belirtilmişti.

Henüz detayları belli olmayan yeni stratejinin, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma görüşmelerini yeniden başlatmayı ve Pyongyang'ın attığı adımlar karşılığında ülkeye yönelik yaptırımları aşamalı olarak gevşetmeyi öngören bir diplomasi olacağı tahmin ediliyor.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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