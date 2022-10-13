Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine füze fırlattı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Füze#Güney Kore
Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine füze fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 21:10

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Kuzey Kore, balistik füze testlerine devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang’daki Sunan bölgesinden yerel saatle 01.49’da Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığı aktarıldı. Açıklamada, “Ordumuz ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık duruşunu sürdürüyor" denildi.

SINIRDA SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Fırlatma öncesinde Kuzey Kore’ye ait 10 savaş uçağının Güney Kore sınırına yakın bir bölgede uçuş yapmış, Güney Kore buna karşılık olarak savaş uçaklarını havalandırmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore hava kuvvetlerinin F-35A da dahil olmak üzere üstün hava kuvvetleriyle bir acil durum sortisi yürüttüğünü ve bir Kuzey Kore askeri uçağının uçuşuna karşılık gelen orantılı bir yanıt manevrası gerçekleştirildiğini belirtti.

Haberin Devamı

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore ordusunun Güney Kore tarafından yapılan topçu ateşinden sonra "güçlü askeri önlemler" aldığını aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Füze#Güney Kore

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları