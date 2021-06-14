MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır
GeriDünya Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore’ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanması konusunda istekli olduğunu açıkladı.

NK News’ün haberine göre, Moon, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore kabul ederse, onlara Kovid-19 aşılarının sağlanması için etkin bir şekilde iş birliği yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

Moon, Kovid-19 salgınının tüm risklerinden arınabilmenin, dünya genelinde adil aşılama yapıldığında mümkün olabileceğini belirtti.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen de aşı yardımı konusunda Kuzey Kore'nin tavrından emin olmadığını ancak yönetim kabul ederse kesinlikle yardım sağlanacağını ifade etti.

Moon'un aşı teklifine Kuzey Kore'den henüz yanıt gelmedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi