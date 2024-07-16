Güney Kore ile ABD arasında nükleer ittifak

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Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Bakanlar Kurulu toplantısında Güney Kore-ABD ittifakına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yoon, ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sırasında iki ülke arasında imzalanan ortak nükleer caydırıcılık planının ardından Güney Kore-ABD işbirliğinin "nükleer temelli" bir ittifaka yükseldiğini ifade etti.

ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki nükleer varlıklarına hem savaş hem de barış zamanında "özel bir misyon" yükleyeceğini dile getiren Yoon, "Kuzey Kore'nin her türlü nükleer tehdidine hızlı ve etkili yanıt verecek bir duruş oluşturduk." diye konuştu.

Yoon, ayrıca bakanları, ülkede son günlerde görülen şiddetli yağıştan zarar gören bölgeler için destek tedbirlerini hızla hayata geçirmeye çağırdı.

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ABD ve Güney Kore, 11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi marjında "Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza atmıştı.