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Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Güney Kore eski lideri Park Geun-hye’nin 20 yıllık hapis cezası onandı

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Güney Kore eski lideri Park Geun-hye’nin 20 yıllık hapis cezası onandı
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Güney Kore'nin yüksek mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi.

Güney Kore’nin 11. Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’nin 2018 yılında hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada verilen  20 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi.

Park Geun-hye, 20 yıl hapis ve 15 milyon dolar (yaklaşık 102 milyon TL) para cezasına çarptırılmıştı. 

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Park'ın 20 yıllık hapis cezasını onadığını açıkladı. 68 yaşındaki Geun-hye 9 Aralık 2016’da Ulusal Meclis oylaması sonucu azledilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı halihazırda başkent Seul’de tutuklu bulunuyordu.



 

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