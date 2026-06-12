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Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'e 30 yıl hapis cezası

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#Yoon Suk Yeol#Güney Kore#Dron İhlalleri
Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeole 30 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 10:01

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang üzerinde askeri dronlar uçurulmasını emrettiği tespit edilen Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "düşmana yarar sağlamak" şüphesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu. Mahkeme, Yoon'a 30 yıl hapis cezası verdi.

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Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'u dron ihlalleri emri vererek "düşmana yarar sağlamak" ve "görevini kötüye kullanmak"tan ötürü suçlu buldu.

Mahkeme, Yoon'un Ekim 2024'te dron ihlalleri emri vererek Pyongyang'ı provoke ettiğini kaydetti. Yoon'a 30 yıl hapis cezası verilirken, avukatları kararı temyize taşıyacaklarını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, ayrıca dava kapsamında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a da 30 yıl hapis cezası verildi.

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Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeole 30 yıl hapis cezası

YOON'UN AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​​​​​​​, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

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#Yoon Suk Yeol#Güney Kore#Dron İhlalleri

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