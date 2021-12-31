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Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı

#Güney Kore# Park Geun-Hye #Devlet Başkanı
Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı

Yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, hükümetin çıkardığı aftan yararlanmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

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Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan 69 yaşındaki Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, hükümetin, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan Park’ın da faydalanacağını açıklaması üzerine bugün serbest bırakıldı.

Af kararının ardından Park’ın avukatı, Eski başkanın, hükümet yönetiminde olan Moon Jae-in’e af kararı için teşekkür ettiğini ve zor bir karar verdiğini söylediğini iletti.

Af kararının ardından Park destekçileri ve muhalif düşüneneler olarak halk ikiye bölündü. Park’ın serbest kalmasını isteyenler, eski başkanı çiçeklerle karşılarken diğer gruplar ise kararı protesto etti.

Park, yılbaşı öncesinde aftan yararlanması planlanan 3 bin 96 kişi arasına dâhil edilirken 66 yaşındaki eski Başkan için verilen kararda politikacının kötüleşen sağlık durumunun da etkili olduğu öğrenildi.

2019 yılında omzundan ameliyat olan Park, bu yıl içinde kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılmıştı.

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NEDEN TUTUKLANDI?

Ülkenin demokratik olarak seçilmiş ilk lideri olan 69 yaşındaki Güney Koreli Eski Başkan, mahkeme tarafından Ocak ayında, bir arkadaşıyla birlikte şirketten zimmetine para geçirmek ve gizli anlaşmalar yapmak suretiyle tutuklanmıştı.

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#Güney Kore# Park Geun-Hye #Devlet Başkanı

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