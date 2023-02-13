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73 yıl geçse de o yardımı unutmadılar... Güney Kore'den flaş Türkiye kararı

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#Deprem#Güney Kore#Dünya
73 yıl geçse de o yardımı unutmadılar... Güney Koreden flaş Türkiye kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 14:11

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. 73 yıl önce savaşın pençesindeki Güney Kore'ye asker gönderen Türkiye'yi unutmayan Seul'den dikkat çeken bir hamle geldi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda.

Bir yandan yeni mucizeler için sahada olan yabancı ekipler Türk meslektaşları ile arama kurtarma çalışmalarına devam ederken Türkiye'ye yardımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Güney Kore'den gelen haber ise Seul 'Türkiye'ni 73 yıl önce verdiği yardımı unutmadı' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan hükümete Türkiye'ye yardım talimatı geldi.

Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Lee Do-woon yaptığı açıklamada, üst düzey kurmayları ile rutin bir haftalık toplantı gerçekleştiren Yoon'un, "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" olan Türkiye'ye azami destek talimatı verdiğini söyledi.

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73 yıl geçse de o yardımı unutmadılar... Güney Koreden flaş Türkiye kararı
Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli bir ressamdan duygulandıran bir çizim gelmişti. Söz konusu çizimde üzerinden 73 yıl geçmiş olmasına rağmen Kore Savaşı'nda Türkiye'nin verdiği destek Güney Koreli ekiplerin depremzedelere yaptıkları yardım yer aldı.

"Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeyler çadır, ilaç ve tıbbi malzeme ile elektrikli ekipmanlar" diyen Yoon'un, "Dışişleri, savunma ve sanayi bakanlıkları da dahil her bakanlığın mevcut tüm kaynakları seferber etmesini ve mümkün olan en fazla yardım malzemesini güvence altına almasını" istediği açıklandı.

Öte yandan Türkiye'ye yalnızca acil durum yardımı değil, yeniden yapılanma desteği de sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan Yoon'un, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile gerçekleştirdiği ayrı bir toplantıda ise "kardeş ulus" olarak nitelediği Türkiye'ye azami destek sağlama gerekliliğinin altını çizdiği öğrenildi.

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Türkiye geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, 10 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek yağmıştı.

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Türk ordusu işgale uğrayan Güney Kore'ye gönderilen uluslararası askeri gücün içerisinde yer almıştı.

3 yıl süren savaş 200 bine yakın kişinin ölümüne neden olmuştuu.

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#Deprem#Güney Kore#Dünya

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