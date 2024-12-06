Güney Kore Devlet Başkanı Yoon köşeye sıkıştı! Kendi partisi bile sırtını döndü

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ülkede siyasi krize neden olurken, Yoon’a bir tepki de kendi partisi PPP’den geldi.



PPP lideri Han Dong-hoon, parti yönetiminin Ulusal Meclis'te gerçekleştirdiği acil toplantıda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'a kilit siyasi figürlerin tutuklanması talimatını verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Yoon'un görevine devam etmesi halinde bu tür “radikal” eylemlerin tekrarlanabileceği ve bunun ülkeyi büyük riske atabileceği konusunda uyaran Han, "Yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında, Kore Cumhuriyeti ve halkını korumak için Başkan Yoon'un derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Daha önce yaptığı açıklamalarda Yoon’un sıkıyönetim uygulamasını “yanlış” olarak niteleyen Han, buna rağmen muhalefetin Yoon’un görevden alınması için meclise sunduğu önergeyi engellemek için çaba sarf edeceğini ifade etmişti. Bu kararı Yoon'un sıkıyönetim ilanını savunmak için almadığını vurgulayan Han, "Parti lideri olarak, olası bir siyasi kaosun halka zarar vermesini önlemek adına, söz konusu görevden alma önergesinin kabul edilmemesi için çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yoon’un iktidar partisi PPP’den istifa etmesi gerektiğini belirten Han, "Başkan da dahil olmak üzere, anayasaya aykırı bir sıkıyönetim uygulaması yoluyla halkı tedirgin eden ve zarara yol açan sorumlular kesinlikle hesap vermelidir" demişti. Han’ın son açıklamalarının ardından, PPP’nin yarın Ulusal Meclis'te yapılması beklenen azil oylamasında takınacağı tutum merak konusu oldu.

MUHALEFET BASKIYI ARTIRIYOR

Ana muhalefetteki DP’nin lideri Lee Jae-myung Ulusal Meclis'te bugün yaptığı konuşmada, Yoon’un ilan ettiği sıkıyönetimi "ayaklanma" ve "iktidarı korumak ya da pekiştirmek için düzenlenen bir darbe" olarak nitelendirdi. Yoon'un "açık bir isyanın arkasındaki beyin" olduğunu söyleyen Lee, “Anayasaya aykırı, yasadışı eylemlerle halkın hayatını tehlikeye atan bir başkana devlet işleri bir an bile emanet edilemez” şeklinde konuştu.

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Görevini kötüye kullanan Yoon’un yetkilerinin derhal askıya alınması gerektiğini söyleyen Lee, “İsyan suçu başkana yönelik soruşturma muafiyetine tabi olmadığından, soruşturma, gözaltı, tutuklama, iddianame hazırlama ve cezalandırma dahil gerekli tüm yasal prosedürler gerektiği gibi uygulanmalıdır” çağrısında bulundu.

SIKIYÖNETİM İLANI KRİZE NEDEN OLDU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol,“muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis'in sıkıyönetim kararını tanımaması üzerine geri adım atan Yoon, uygulamayı yaklaşık 6 saat sonra yürürlükten kaldırmıştı. Yoon’un mensubu olduğu Halkın Gücü Partisi (PPP) dahil tüm partiler kısa süren sıkıyönetim uygulamasına sert tepki gösterirken, muhalefet Yoon'un görevden alınması için Ulusal Meclis’e önerge sunmuştu. Söz konusu önergenin yarın mecliste oylanacağı kamuoyuna yansımıştı.

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BLİNKEN GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamaya göre, Cho’ya “sıkıyönetim ilanından derin endişe duyduğunu” ve “sıkıyönetimin yürürlükten kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını” ileten Blinken, Güney Kore demokrasisinin dayanıklılığına duyduğu güveni dile getirdi. “Güney Kore’de demokratik sürecin galip gelmesini umduğunu” kaydeden Blinken, Japonya ile olan 3’lü ortaklık da dahil olmak üzere ilişkilerde kaydedilen ilerlemenin önemini vurguladı. ABD’nin Güney Kore ile olan ittifakına bağlılığının “sarsılmaz” olduğunu kaydeden Blinken, ittifaka yönelik herhangi bir provokasyon veya tehdit karşısında Güney Kore’nin yanında olacaklarını yineledi.