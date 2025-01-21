Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakim karşısında

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Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol'un katıldığı, Anayasa Mahkemesindeki azil davasının duruşması başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon tutuklu bulunduğu Seul gözaltı merkezinden sıkıyönetim ilanına ilişkin duruşmanın görüleceği Anayasa Mahkemesine getirildi.

Yerel saatle 14.00'te, azil sürecine ilişkin duruşmaya katılan Yoon'un, sıkıyönetim ilanına ilişkin savunma yapması bekleniyor.

Öte yandan yüzlerce kişi mahkeme binası dışında bir araya gelerek Yoon'a destek gösterisi düzenledi.

Anayasa Mahkemesinin, Yoon'un azline ilişkin kararını, davanın değerlendirilmeye başlandığı 14 Aralık 2024'ten itibaren 6 ay içinde vermesi gerekiyor.

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Mahkeme, Yoon'un görevden alınmasına karar verirse Güney Kore'de 60 gün içinde erken devlet başkanlığı seçimine gidilecek.

Yonhap'ın haberinde Yoon'un, kendi azil davasına katılan ilk devlet başkanı olduğunu belirtiyor. Daha önce azil sürecine ilişkin davası görülen eski devlet başkanları Roh Moo-hyun ve Park Geun-hye'nin, duruşmalara katılmadığı ifade ediliyor.

"SUÇLULAR YUVASI"

Güney Kore'nin görevden alınan Devlet Başkanı Yoon ilk kez hakim karşısına çıkarken, için milletvekillerini Ulusal Meclis'ten dışarı sürüklemeleri için orduya emir verdiği iddiasını yalanladı.

Sıkıyönetim kararını savunan Yoon, Ulusal Meclisi "suçlular yuvası" olarak nitelendirirken muhalif milletvekillerini de hükümet işlerini yavaşlatmakla ya da engellemekle suçladı. Yooni muhalif milletvekillerinin "Kuzey Kore destekçisi ve devlet karşıtı güçler" olduğunu söyledi.

Meclis oylamasını fiziksel olarak engellemeye çalışması halinde halkın tepkisini çekeceğini belirten Yoon, "Meclis oylamasını engellemiş olsaydım, sonuçlarıyla başa çıkamayacağımı düşünüyorum” dedi.