Güney Kore Devlet Başkanı Yoon açıkladı... Sıkıyönetim sona eriyor

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Kuzey Kore ile tansiyonun giderek arttığı Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından acil sıkıyönetim ilan edildi.

Televizyonda ulusa sesleniş konuşması yapan Yoon, ülkeyi “komünist güçlerden” korumak için gerekli olduğunu söyleyerek acil sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Yoon açıklamasında, kararın “Özgürlükçü Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için" alındığını belirtti.

Yoon, muhalefeti Kuzey Kore'ye sempati duymak ve parlamentoyu kontrol ederek hükümeti felce uğratmakla suçladı.

Yoon ayrıca, “Ülke içerisindeki Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırma ve anayasal demokratik düzeni koruma” sözü verdi.

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“Devlet karşıtı güçleri mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldıracağım ve ülkeyi normalleştireceğim” diyen Yoon, halktan kendisine inanmalarını ve “bazı rahatsızlıklara” tolerans göstermelerini istedi.

MUHALEFETTEN 'ACİL' KODUYLA TOPLANMA ÇAĞRISI

Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.

Demokrat Parti lideri Lee Jae-Myung, Yoon'un açıklamasını “yasadışı ve anayasaya aykırı” olarak nitelendirdi.

Lee Jae-myung, internet üzerinden yaptığı canlı yayında, “Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi geri dönüşü olmayacak şekilde çökecek. Yurttaşlarım, lütfen Ulusal Meclise gelin” dedi.

PARLAMENTODAN VETO

Güney Kore'de parlamento oylamasında sıkı yönetimin geçersiz olduğuna karar verildi.

ORDUDAN İLK AÇIKLAMA

Güney Kore ordusu, tüm parlamento faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atandı.

Yonhap Haber Ajansı'nda yer alan haberde, milletvekillerinin parlamento binasına girişinin yasaklandığı öne sürüldü.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkent Seul'deki parlamento binasının etrafında yoğun polis hareketliliği olduğunu iddia edildi.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI YOON, SIKIYÖNETİMİ SONLANDIRACAĞINI BİLDİRDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, yaklaşık 5 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktardı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söyledi.

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MUHALEFETE GÖRE, KARARIN ARKASINDA BAŞKANIN AZİL YÖNERGELERİ VAR

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

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Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13'üncü sıkıyönetim ilanı oldu.

SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Seul Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür" denildi.