Güney Kore, ABD ve Japonya’dan ortak askeri tatbikat

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Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, askeri tatbikatın 3 gün sürmesi planlanıyor.

Ülkenin güneyindeki Jeju Adası açıklarında Güney Kore, ABD ve Japonya'nın katılımıyla düzenlenen tatbikatta Amerika'nın USS Theodore Roosevelt uçak gemisi dahil çeşitli savaş gemileri ve hava araçları yer alıyor.

Balistik füze ve hava savunması, arama kurtarma gibi çeşitli alanlara odaklanılacağı ifade edilen tatbikatla, "üç ülkenin iş birliğini güçlendirmesi ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" hedefleniyor.





KUZEY KORE: FÜZE TESTİMİZ BAŞARILI

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Kuzey Kore, dün Güney Kore'nin seyir halindeyken infilak ettiğini duyurduğu füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze İdaresinden yapılan açıklamada, dün 170 ila 200 kilometreyi bulan alanda çok başlıklı füze testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, füze teknolojisinin hızla geliştirilmesi doğrultusunda "testin başarıyla gerçekleştirildiği" iddia edildi.

Çok başlıklı füzenin 3 farklı hedefe "doğru şekilde" ulaştığı savunulan açıklamada, testin Kuzey Kore'nin füze teknolojisinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.





GÜNEY KORE, TESTİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.

Yonhap ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin "hipersonik füze denemiş olabileceği" tahmininde bulunulmuştu.