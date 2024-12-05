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Güney Kore 1 gecede karıştı: Devlet Başkanı azledilebilir

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#Güney Kore#Yoon Suk Yeol#Sıkıyönetim
Güney Kore 1 gecede karıştı: Devlet Başkanı azledilebilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:00

Ülkesini “Kuzey Kore komünist güçleri tehdidine karşı koruma” gerekçesiyle ani bir kararla sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geri adım atmasına karşın azil süreciyle karşı karşıya.

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Yook’un önceki gün televizyondan yaptığı konuşmayla sıkıyönetimi duyurmasının ardından ülkede bir anda gerilim tırmandı. Yook’un, orduya geçici yetki verdiğini açıklayınca, ana muhalefet lideri Lee Jae-myung milletvekillerine parlamentoda karara karşı oylama yapma çağrısında bulundu. Kısa süre içerisinde kararı protesto eden halk da parlamento binası önünde toplandı. Parlamentoya girmeye başaran muhalif milletvekilleri sıkıyönetimin geçersiz olduğu yönünde oylama yaptı. Gelişmeler üzerine Yoon, sıkıyönetim kararını geri çekti. Yoon’un ani kararının arkasında, muhalefet partilerinin hakkında soruşturma başlatılması yönünde ısrar etmesinin olduğu öne sürülüyor. Mayıs 2022’de göreve gelen Yoon ve eşinin adı, bazı yolsuzluk skandallarına karışmıştı. First Lady’nin lüks bir çantayı hediye olarak kabul ettiği iddiaları üzerine muhalefet partileri Yoon’un soruşturulmasını istemişti.

 

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#Güney Kore#Yoon Suk Yeol#Sıkıyönetim

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