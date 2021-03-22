Güney Kıbrıs’ta sınıra dikenli tele protesto

Grup, sosyal medyadan eylemin videosunu da yayınlayıp “Kıbrıs’ı bölemezsiniz, mültecilere özgürlük” mesajı verdi. Rum polisini alarma geçiren eylem, önceki gün erken saatlerde başkent Lefkoşa’nın dışında KKTC ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki sınırda başladı. Yüzlerini saklayan bir grup Rum genç, Rum yönetiminin ‘mültecileri’ bahane ederek ördüğü 11 kilometrelik dikenli tel hattının bir bölümünü, demir kesme makaslarıyla söktü. Göstericiler, dikenli tellerin arasında “Tek Kıbrıs” ve “Mültecilere özgürlük” yazılı pankartlar açtı.

24 SAAT DEVRİYE

Eylemciler ardından Rum İçişleri Bakanlığı’nın önüne geldi ve söktükleri dikenli telleri, bakanlığının girişine çekti. “Yeter artık” grubu sınıra dikenli tel çeken Rum yönetimini eleştirerek, “Kıbrıs’ın bölünmesinin kabul edilmesini simgeleyen hat derhal sökülmeli, mültecilerin geçişine de engel olunmamalı” mesajı verdi. Gündüz vakti İçişleri Bakanlığı önünde herhangi bir engelle karşılaşmadan gerçekleşen eylem polisi şaşkına çevirdi. Rum polisi, alarma geçerek eylemcileri ararken, Rum ordusu da sınırdaki dikenli telleri korumak amacıyla 24 saat devriye başlattı.

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