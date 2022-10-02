Güney Kıbrıs'ta papazların atış taliminin arkasındaki isim: Vasilios

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Güney Kıbrıs’ta önce papazlara atış talimi yaptırıldı, ardından Washington'un Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdığı açıklaması geldi.

Rum Savunma Bakanı ve milletvekilleri, Rum ordusunun silahları ile atış talimlerinde boy gösterdi.

Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran bu kışkırtıcı adımların ardında bir isim var: Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı Vasilios.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Vasilios, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sözde Maraş Metropoliti; Maraş’ın Rumlara verilmesi için yapılan tüm provokatif eylemlerin organizatörü.

Rum ordusuna mali destek veriyor, papazların silah kullanma eğitimi almasına önderlik ediyor.

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Metropolit Vasilios son dönemde katıldığı atış talimleri ile daha çok gündeme gelmeye başladı.

ATIŞ TALİMCİSİ GENARALİ ÖDÜLLEMDİRDİ

Rum generallerin rütbe almasını sağlayan isim de Vasilios; atış talimlerini yaptıran Tümgeneral Lukas Hadjimihail’i ödüllendirdi, din adamlarının ellerinde silahla poz vermesine de "olağan" dedi.

Uzmanlara göre; böyle bir ismin Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı olması dikkati çekici.

Bu düşünce yapısındaki kişilerin, bu kadar etkin görevlerde yer alması, Ada’da Türkler ve Rumların ortak bir devlet kurmasının önünde ciddi bir engel.

Uzmanlar, belirlenmiş sınırlar içinde bile bu zihniyete güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.