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Dünya
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 18:36,Son Güncelleme:

Güney Kıbrıs’ta ormanlık alanda yangın

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Güney Kıbrıs’ta ormanlık alanda yangın
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Güney Kıbrıs'a bağlı Limasol ve Baf İlçe sınırında bulunan ormanlık alanlarda bu sabaha karşı yangın çıktı. Rum kaynakları, yangının büyüyerek devam ettiğini, aşırı rüzgar nedeniyle de kontrol altına alınamadığını belirtti.

Güney Kıbrıs'a bağlı Limasol ve Baf İlçe sınırında bulunan ormanlık alanlarda bu sabaha karşı yangın çıktı. Rum kaynakları, yangının büyüyerek devam ettiğini, aşırı rüzgar nedeniyle de kontrol altına alınamadığını belirtti.

Rum Polis Sözcüsü Christos Andreou de, yangının kundaklama olabileceğini söyledi. Bölgede iki şüpheli aracın tespit edildiğini, araştırmaların devam ettiğini belirten Andreou, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

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