Güney Kıbrıs'ta orman yangını! Turistik kasaba küle döndü... Alevlerden kaçan iki kişi yanarak öldü

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) güneyindeki Limasol kentinde öğleden sonra çıkan orman yangını, rüzgarın ve 44 dereceye ulaşması beklenen sıcaklığın etkisi ile kontrol edilemez boyutlara ulaştı.

Yaklaşık 100 kilometrekarelik alanı saran alevler nedeniyle, Limasol'daki turistik kasaba küle döndü.

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, yangına 250’den fazla itfaiyeci ve 75 araçla müdahale edildi.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, yangının Malya köyünde başladığını ve bazı bölgelerde yeni “tutuşmalar” yaşandığını açıkladı.

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İtfaiye şefi Nikos Logginos, yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini öne süren görgü tanığı ifadelerinin polise iletildildiğini söyledi.

BİR ÇİFT YANARAK ÖLDÜ

Daily Mail'de yer alan habere göre, polis, Alassa-Larnaka kara yolunda yapılan incelemelerde yanmış bir araç içinde iki ceset bulduklarını açıkladı. Hayatını kaybeden iki kişinin, orman yangınından kaçmaya çalışırken araçta yanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten polis, yangının devam ettiği bölgelerdeki yolların dikkatli şekilde kullanılması çağrısında bulundu.

Sağlık yetkilileri, 2'si ağır yaralı olmak üzere toplamda 16 kişinin yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

GENİŞ ÇAPLI TAHLİYE

Orman yangının geniş bir alana yayılması üzerine bölgede bulunan 15'ten fazla kasaba ve köy, 2 kamp ve 1 piknik alanındaki insanların tahliye edildiği belirtildi.

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Limasol kentinin bir bölümü ile kırsal kesimdeki 50'den fazla yerleşim yerinde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

GKRY Hükümeti vatandaşlarından, bölgede yaşayanlara iletilmesi için başta uzun ömürlü gıdalar olmak üzere, hijyen malzemeleri, temel ihtiyaç maddeleri ve bazı sağlık malzemelerinin temin edilmesi talebinde bulundu.

GKRY ULUSLARARASI YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Limasol kentindeki yangın için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Hristodulidis'in yardım çağrısına KKTC, Ürdün ve İspanya olumlu yanıt verdi. GKRY Hükümet Sözcüsü, Ürdün ve İspanya'nın yangın söndürme uçak ve helikopterleriyle GKRY'ye destek olacağını duyurdu.

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Öte yandan KKTC'nin Limasol'daki yangınla mücadele için yardım teklifine GKRY'den henüz bir yanıt gelmediği öğrenildi.