MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Kıbrıs'ta isyan! "Bıçak kemiğe dayandı" dediler
GeriDünya Güney Kıbrıs'ta isyan! "Bıçak kemiğe dayandı" dediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2020 - 09:35,Son Güncelleme:

Güney Kıbrıs'ta isyan! "Bıçak kemiğe dayandı" dediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Kıbrıs'ta isyan! "Bıçak kemiğe dayandı" dediler
Abone Olgoogle-news

Güney Kıbrıs'ta hastanelerde görev yapan hemşireler, koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na "Bıçak kemiğe dayandı" ifadelerinin de yer aldığı bir mektup gönderdi.

Güney Kıbrıs Rum Hemşireler Birliği, Rum Kesimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’ya hitaben yazdığı mektupda,  "Herkes istediğini yapıyor, aramızda uygun gerekli iletişim yok, yönergelere ve protokollere uyulmuyor" ifadelerine yer verdi.  Hemşireler Birliği, "Virüsün hemşireler arasında büyük ölçüde yayılma riski var" uyarısını yaptı.

'BİZE ZORBALIK YAPILIYOR'

Hemşireler metuplarında, "Net yönergeler olmadan, protokollere uyulmadan çalışıyoruz. Direktifler yanlış, karışık,  yarım yamalak, hedefsiz. Bizi idare edenlere güvenimizi kaybettik. Büyük bir güvensizlik içerisinde çalışıyoruz, personel arasında büyük bir panik var. Bıçak kemiğe dayandı. Derhal duruma müdahale edilmeli" uyarılarında bulundu.

Rum medyasına konuşan bir sağlık çalışanı, "Bize zorbalık yapılıyor. Korkutuluyoruz. Bize nasıl olduğumuzu sormak için değil, son görüştüğümüzde maskemiz olup olmadığını soruyorlar" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle