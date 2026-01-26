Güney Kıbrıs'ta 'HİSAR' endişesi: Girne çevresinde askeri hareketlilik Rumları alarma geçirdi

Haberin Devamı

Türkiye’nin yerli üretim HİSAR hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırıldığına ilişkin iddialar Rumları alarma geçirdi. Rum basını, HİSAR sistemlerinin adadaki mevcut savunma altyapısıyla entegre çalışabileceğini kaydederek, gelişmiş radar ve komuta unsurlarıyla Türkiye'nin bölgedeki hava savunma kapasitesini artırabileceğini kaydetti.

HİSAR sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut hava savunma ağıyla uyumlu şekilde çalıştığını belirten Rum basını, bu gelişmenin Kıbrıs'taki askeri dengeyi etkileyebileceğine dikkat çekti. Yunan Hava Kuvvetleri'nin, HİSAR'ın gelişmiş sistemleri nedeniyle bölgeden uzak durmak zorunda kalacağını ifade edildi. Girne çevresinde askeri hareketlilik gözlemlendiği iddiaları da GKRY'de tansiyonu artırdı.

RUM YÖNETİMİ'NDE HİSAR ENDİŞESİ

Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden katmanlı hava savunma mimarisi içinde yer alan HİSAR-A sistemi, Rumlarda endişeye yol açtı. Rum basınında yer alan iddialara göre Türkiye, HİSAR-A sistemini KKTC'ye konuşlandırdı.

Lefkoşa merkezli Simerini'nin uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, KORKUT hava savunma sistemlerinin ardından HİSAR-A'nın da adada gözlemlendiği öne sürülürken, Girne çevresinde bazı askeri hareketliliklerin dikkat çektiğini yazdı. Bu hareketliliğin, Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma sisteminin bölgeye yerleştirilmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

HİSAR'IN ÖZELLİKLERİ RUMLARIN GÜNDEMİNDE

Haberde, HİSAR sistemlerinin Türk yapımı olduğu vurgulandı. Sistemin 3 fırlatma rampasıyla birlikte farklı unsurlarının KKTC’de konuşlandırıldığı iddia edilirken, HİSAR'ın insansız hava araçları (İHA), dronlar, uçaklar ve helikopterlere karşı etkili olduğu belirtildi. Sistemlerin Girne bölgesinde konuşlu olduğu ifade edildi.

HİSAR sistemlerinin modern askeri ihtiyaçlara yanıt verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok katmanlı hava savunma ağının bir parçası olduğu bildirildi. Bu yapının, bireysel hava savunma kubbelerinin merkezi bir komuta sistemiyle birbirine bağlanması esasına dayandığı kaydedildi. Simerini, bu entegrasyonun sistemi daha etkili hale getirdiğini bildirdi.

'TÜRK BEYNİ' HAKİM SİSTEMİ

HİSAR sistemlerinin "HAKİM" adı verilen ağ merkezli komuta ve kontrol sistemiyle bağlantılı çalıştığı aktarıldı. Simerini, "Türk beyni" diye tanımladığı HAKİM’in; radarlar, sensörler ve uçaksavar unsurlarını tek bir ağda birleştirdiğini ifade etti. Sistem sayesinde hava sahasındaki tehditlerin gerçek zamanlı olarak analiz edildiği belirtildi.

HAKİM’in tehditleri öncelediği ve en uygun silah sisteminin devreye alınmasına karar verdiği kaydedildi. Elektronik parazitlere karşı dayanıklı olduğu belirtilen yapının, farklı birimler arasında çifte angajmanı önlediği vurgulandı. Sistemin Beşparmak Dağları ve Gönyeli’de bulunan radarlarla koordineli çalıştığı kaydedildi.

HİSAR'IN TEKNİK KAPASİTESİ MERCEK ALTINDA

Simeniri’de yer alan bilgilere göre, HİSAR sistemleri kendi radarına sahip olup yaklaşık 120 kilometrelik bir alanı kapsayabiliyor. Sistemlerin hareket kabiliyetine sahip olduğu ve Ada’daki diğer yüksek teknoloji savunma unsurlarıyla veri paylaşımı yaptığı aktarıldı. Temel özelliğin, tehdit algısının ortak bir görüntüde birleştirilmesi olduğu belirtildi.

Haberde, HİSAR füzelerinin menzilinin modele göre 15, 25 ve 40 kilometre arasında değiştiği bilgisi de yer aldı. Sistemlerin üsler, askeri birlikler, limanlar, havaalanları ve bazı deniz yetki alanlarını kapsayacak şekilde konumlandırıldığı ifade edildi. HİSAR'ın yüksek hedef hassasiyeti ve elektronik karıştırmaya karşı direnç özelliklerine sahip olduğu vurgulandı.

'YUNANLAR UZAK DURMAK ZORUNDA KALACAK'

Rum basını, HİSAR sistemlerinin Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki H145M helikopterleri açısından risk oluşturabileceğini yazdı. H145M'lerin taşıdığı silahların menzilinin HİSAR füzelerine kıyasla daha kısa olduğu belirtildi. Rum basını bu durumun, helikopterlerin güvenli mesafeden operasyon yapma kabiliyetini sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, Yunan hava unsurlarının HİSAR’ın etkin olduğu bölgelerden uzak durmak zorunda kalabileceği öne sürüldü. Aksi durumda, angajman bölgelerine girmenin yüksek bedeller doğurabileceği değerlendirmesine yer verildi. Simerini, bu tabloyu operasyonel bir kısıt olarak nitelendirdi.

RUMLARIN GÖZÜ GÖNYELİ'DE

Gönyeli’de konuşlu STR-700G Çok Amaçlı Radar Sistemi’nin HİSAR ile aynı ağ merkezli yapının parçası olduğu aktarıldı. Radarın 250 kilometrelik menzile sahip olduğu ve topçu birlikleri ile insansız sistemlerle bağlantılı çalıştığı ifade edildi. Bu yapının, tehdit kaynağını tespit ederek anında koordinat bilgisi sağladığı yazıldı.

Simeniri, elektronik harp sistemleri VURAL ES/EA ve PUHU 3-LT’nin de bu ağın içinde yer aldığını belirtti. Bu sistemlerin elektronik keşif, sinyal tespiti ve iletişim kesintisi gibi kabiliyetlere sahip olduğu aktarıldı. Bu unsurların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kapsamlı bir elektronik üstünlük sağladığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye’nin teknolojik altyapısı ve entegre savunma sistemleri sayesinde bölgede caydırıcılığını güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi. Simeniri, gelişmiş hava savunma ve elektronik harp unsurlarının adadaki güvenlik denkleminde belirleyici bir faktör haline geldiğini yazdı.