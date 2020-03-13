Güney Kıbrıs'ta corona paniği

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde ilk korona virüsü vak'asının ortaya çıkması ile birlikte salgın hızlı bir şekilde yayılıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs'ta 3 pozitif korona virüsü vak'asının daha görüldüğünü açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Kesiminde pozitif korona virüsü sayısı 12 kişiye yükseldi.



Öte yandan İsrail’in içinde 800 yolcu bulunan İtalyan yolcu gemisi Marco Polo’nun limana demirlemesine izin vermemesi sonucu yolcu gemisi yönünü Kıbrıs’a çevirdi.Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin onayı ile Limasol’a demirleyeceği öğrenilen gemi Rumlarda paniğe neden oldu.



Yolcuların gemiden dışarı çıkmayacağı açıklaması yapıldı.