MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu
GeriDünya Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu
Abone Olgoogle-news

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye SMS yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı’nı ve Sağlık Bakanlığı’nı telefon yağmuruna tuttu. Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi. İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.

RUM KESİMİNDE SON DURUM

Güney Kıbrısta dün son 24 saatte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kabettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 183’e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.

Güney Kıbrısta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu

Güney Kıbrısta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle