Güney Kıbrıs’a ABD ambargosu kalktı Ankara’dan tepki geldi

Dün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rum lider Nikos Anastasiadis’ı telefonla arayarak konuya ilişkin bilgilendirdi. Anastasiadis gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, Rus donanmasına limanlarını kapatması karşılığında Rum yönetiminin ABD’den “öldürücü olmayan savunma ekipmanları” satın alabileceği belirtildi.

Türkiye, ABD’nin bu adımına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği muhakkaktır. Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır. ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."