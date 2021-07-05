Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 2 gündür süren ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Şiddetli rüzgarların körüklediği yangın Limasol bölgesini etkiledi. Çok sayıda köy boşaltıldı. Kıbrıslı yetkililer, tehlike nedeniyle evlerini terk edenlerin de bugün itibarıyla evlerine geri dönebileceğini açıkladı.

Yangının Trodos sıradağlarının eteklerinde 50 kilometrekareyi aşan çam ormanı ve yoğun bitki örtüsü ile kaplı bir alanda yayıldığı belirlenmişti.

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı. Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.

Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

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