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DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem yaşandı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem yaşandı
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Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Savunma, Enerji ve Adalet Bakanlarını görevden aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesindeki 3 kritik bakanlıktaki görev değişikliği ülkede deprem etkisi yarattı.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Enerji, Savunma ve Adalet bakanlarını görevden alındığını duyurdu. Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor. 

Rum liderinin, Enerji Bakanlığı'na Natasa Pilidu'yu, Savuma Bakanlığı'na Haralambos Petridis'i ve Adalet Bakanlığı'na da Emili Yiuliti'yi atadığı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

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