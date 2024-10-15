Güney Kıbrıs Batı’nın ileri karakolu... Ortadoğu oyununda Rumlara özel görev

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ABD, Rum topraklarını İsrail’e yardım amacıyla askeri üsse çevirirken, AB’nin 5 yıllık ‘stratejik gündemi’ ve ABD’nin Arap-İsrail barışı için hazırladığı ‘Mega Planı’nda Kıbrıs adasının İsrail odaklı enerji ve ticaret koridorunun ilk durağı olması hedefleniyor.

BATI’NIN ASKERİ ÜSSÜ

İngiltere’nin Kıbrıs’taki biri deniz diğeri hava iki üssü, Ortadoğu’daki krizlerde uzun yıllardır aktif olarak kullanılıyor. ABD, İran’ın da dahil olacağı ‘bölgesel savaş endişelerinin’ tırmandığı bir sırada, İngiliz üslerinin yanısıra Rumların deniz ve hava üslerini de İsrail’e destek amacıyla kullanmaya başladı. Kıbrıs Rum Kesimi; Avrupa Birliği Konseyi’nin Haziran’da kabul ettiği 2024-29 stratejik gündemi, ABD’nin İsrail ve Arap ülkeleri barıştıracak “Mega Planı” ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mayıs ayında yayınladığı “2035 Gazze” planlarında yer alıyor.

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AB-İSRAİL ENERJİ KORİDORU

AB’nin 5 yıllık stratejik gündeminde, doğu Akdeniz’den AB’ye ulaşacak enerji ve mülteci akınına karşı deniz sınır güvenliği önemli yer tutuyor. Bu plan çerçevesinde Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında 1208 kilometrelik deniz altından kablo ile elektrik hattı projesi geçen ay Atina’da atılan son imzalar ile başladı. 5 yılda bitmesi planlanan enterkonnekte hat 2.5 milyar Euro’ya mal olacak, AB maliyetin 625 milyon Euro’sunu karşılayacak. Geliş gidiş olmak üzere çift hatlı 2 bin MegaWatt’lık hat, İsrail’in doğalgaz ile üreteceği elektriği AB’ye taşıyacak.

ABD’NİN MEGA PLANI

ABD’nin Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkeleriyle İsrail’i barıştıracak ‘Mega Plan’ adı verilen projede de Rumlara önemli roller düşüyor. İsrail’in Lübnan ve Gazze saldırılarıyla askıya alınan 3 aşamalı Mega Plan, Arap ülkelerinin İsrail’i tanıması, ABD’nin Arap ülkelerine güvenlik garantisi vermesi ve Arap ülkelerinin doğalgaz ve petrol kaynaklarının boru hatları aracılığıyla İsrail’e uzanarak ticaret yollarının yapılmasını öngörüyor. Netanyahu’nun Gazze savaşı sürerken mayıs ayında açıkladığı Gazze-2035 planı da Irak, Mısır ve Yemen’in de dahil edilmesiyle Arap ülkelerinin enerji ve ticaret yollarının İsrail’in denetimindeki Gazze’de buluşarak Doğu-Batı ticaret koridoruna dahil edilmesini öngörüyor. Bu projede Kıbrıs, AB’nin ilk durağı oluyor.

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AKDENİZ 9’LU BAF’TA BULUŞTU

27 üyeli AB içinde ayrı bir grup oluşturan Akdeniz’de kıyısı bulunan 9 ülke (MED-9), geçen cuma Kıbrıs Rum yönetiminin Baf kentinde toplandı. Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta, Hırvatistan, Slovenya ve Rum yönetimi liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna-Rusya savaşı, Ortadoğu krizi ve yeni mülteci dalgası tehdidini ele aldı. MED-9 ülkeleri, yayınladıkları ortak bildiride Rumların Kıbrıs sorunu başta olmak üzere Türkiye’yle ilgili tezlerine tam destek verdi.