Güney Kıbrıs alarm veriyor

Rum medyasının okuyucularına manştten aktardığı haberinde "Yardımsız, evlerinde ölüyorlar. Hastanelerdeki kaotik ortam yüzünden evlerinde kalan kronik hastalığı bulunanlar, hiçbir yardım alamadan evlerinde ölüyor" denildi.



Öte yandan Rum medyası, virüsün toplum içinde yayıldığına işaret ederek, Rum doktırla yaptığı röportajında "Bizim kuşkularımıza ve bilgilerimize göre, koronavirüs dışında başka hastalıklardan ölen kişi sayısı virüsten ölenlerden fazla. Bunun sebebi de Larnaka Hastanesi’nin işleyişini durdurması" denildi.

"VİRÜS DIŞINDA ÖLÜMLER ARTTI"

İsminin açıklanmasını istemeyen Rum doktor "Kalp ve solunum yetmezliği çeken hastalar Larnaka Hastanesi’nde tedavi göremedikleri için evlerinde ölüyor" ifadelerini kullandı. 695 koronavirüs vakasının bulunduğu Güney Kıbrıs'ta salgından 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.