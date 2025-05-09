Son dakika... Güney Asya'da gerilim tırmanıyor: Hindistan ve Pakistan'dan karşılıklı saldırı suçlaması! Dün gece neler yaşandı?

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Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın sınır ötesi saldırılar düzenleyerek askeri tesisleri füze ve İHA'lar ile hedef aldığını öne sürdü. Hindistanlı yetkililer, bu saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Pakistan hükümeti ise iddiaları reddederek, gece boyunca sadece Hindistan'ın saldırılarını engellemek amacıyla savunma sistemlerini devreye soktuğunu belirtti. Pakistanlı yetkililer, savunma operasyonları haricinde bir askeri operasyon başlatmadıklarını kaydetti.
Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmalara ilişkin son dakika gelişmeleri şu şekilde:
Pakistan'ın resmi devlet televizyonu PTV, ordunun Hindistan İHA'larına yönelik operasyonları hakkında açıklama yaptı. güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Pakistan silahlı kuvvetleri şu ana kadar toplam 77 düşman İHA'sını düşürdü.
PTV, 8 Mayıs akşamı 29 Hint İHA'sı vurulurken, son 24 saat içinde ise 48 İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. PTV, Pakistan'ın Hindistan saldırılarına "orantılı karşılık" verdiğini belirterek, askeri operasyonların devam ettiğini duyurdu.Pakistanlı yetkililer, söz konusu İHA'ların hangi bölgelerde ve ne zaman düşürüldüğüne dair teknik detayları paylaşmazken, sınır ihlallerine karşı savunma operasyonlarının süreceğini vurguladı.
Hindistan medyası, Yeni Delhi ile Pakistan arasındaki sınır gerginliğinin artması nedeniyle Hindistan Premier Ligi'nin (ülkenin en popüler sporu olan kriket ligi) süresiz olarak askıya alındığını bildirdi. Yetkililer, Cammu'ya 200 kilometreden daha az uzaklıktaki Dharamsala'da Perşembe günü oynanan bir maçın yarıda kesilmesinin ardından T20 turnuvasına ara verme kararı aldı. Dharamsala'da saatler önce patlamalar bildirilmişti.
Beş kez şampiyon olan Chennai Super Kings takımı X'te "Her adımda cesaret. Her kalp atışında gurur. Silahlı kuvvetlerimize selam olsun!" mesajını paylaştı. Mesajda, silahlı kuvvetlerin bir fotoğrafı "Önce millet. Gerisi bekleyebilir." sözleriyle etiketlendi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirdi. Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.
The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Toplantının ardından açıklamalar yapan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.
İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı" ifadesini kullandı.
Keşmir bölgesinde yaşayan aileler, son günlerde artan askeri çatışmalar nedeniyle büyük endişe duyuyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki onlarca yıllık anlaşmazlığın merkezinde yer alan bu bölge, dünyanın en tehlikeli sınır hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Hindistan'ın bu hafta başında düzenlediği hava saldırılarının ardından, Kontrol Hattı boyunca şiddet olayları yoğunlaştı.
CNN'e demeç veren Pakistan yönetimindeki Muzafferabad'da yaşayan 50 yaşındaki Safeer Ahmad Awan, 15 yaşındaki kızının Hint topçu ateşiyle yaralandığını belirterek, "6-7 Mayıs gecesi, evimizin yakınındaki cami hedef alındı. İkinci füze kızımın göğsüne şarapnel saplanmasına neden oldu" diye konuştu.
Bölgeden gelen haberlere göre, süren çatışmalar nedeniyle birçok aile evlerini terk etmek zorunda kalırken, bazıları yeraltı sığınaklarına kaçtı. Hindistan kontrolündeki Uri kasabasında yaşayan Nadeem Akbar, "Aile üyelerim geceyi 40 kişiyle birlikte bir sığınağa geçirmek zorunda kaldı" diyerek bölgede yaşanan zorluklara dikkat çekti.
Cammu'da yaşayan avukat Deepika Pushkar Nath ise bahçesinde çatışmaların yeniden başladığını gördüğünü kaydederek, "Savaşın gerçekten başladığını anladık. Dehşet içindeyiz. Kimse bizden bu savaş için onay almadı" dedi. Bölgeden gelen görüntülerde, hasar görmüş binalar ve yok olmuş eşyalar görülüyor. İki ülke arasındaki gerilimin tırmanması, sınırın her iki yakasında yaşayan sivillerin hayatından endişe duymasına neden oldu.
Hindistan, olağanüstü hal hazırlıkları kapsamında kamu görevlilerinin izin almasını geçici olarak durdurma kararı aldı. Resmi bildiride, mevcut durum ve acil müdahale sisteminin gereklilikleri nedeniyle yeni bir talimat gelene kadar kamu görevlilerine izin verilmeyeceği açıklandı.
New York Times'ın (NYT) haberinde, bu kararın, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanması ve geniş çaplı bir çatışma ihtimaline yönelik endişelerin artması sonrasında alındığına dikkat çekildi. NYT, söz konusu tedbirin olası bir kriz durumuna hazırlık amacı taşıdığı yorumunu yaptı. 8 Mayıs günü gece saatlerinde Hindistan devlet radyosu tarafından yayınlanan hükümet duyurusunda, "Yetkili makam Delhi hükümeti, çalışanlarının ikinci bir emre kadar izin kullanamayacağını bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün önce Hindistan'ın saldırılarının ardından tarafları sakin olmaya çağırarak, "Misilleme yaptılar, umarım artık dururlar. Gerekirse arabuluculuk yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı. Fox News'e konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise dün Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin "ABD'yi ilgilendirmediğini" söyledi. Vance, her iki ülkeyi sakin olmaya çağırdıklarını ancak bu çatışmanın ABD'nin kontrol edebileceği bir mesele olmadığını vurguladı.
Vance, "Tarafları yatıştırmaya çalışıyoruz, ancak bu bizim doğrudan müdahale edeceğimiz bir konu değil" diye konuştu. Diplomatik çözüm yollarının önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı, "ABD'nin Pakistanlılara veya başka bir ülkeye silahlarını bırakmalarını emretme yetkisi yok" şeklinde konuştu.
Bu gerilimin daha büyük bir bölgesel çatışmaya ya da nükleer bir krize dönüşmemesini umduklarını belirten Vance, şu an için böyle bir senaryonun gerçekleşeceğini düşünmediklerini de sözlerine ekledi.
Pakistan'ı Keşmir'deki Kontrol Hattı'nda ateşkes kurallarını ihlal etmekle suçlayan Hindistanlı yetkililer, bu ihlallerin "gereken şekilde yanıtlandığını" dile getirdi. Hindistan, her türlü provokasyona "güçle karşılık verileceği" konusunda uyarıda bulundu.
CNN'e demeç veren Hindistan ordusundan bir yetkili, Cammu-Keşmir bölgesinde gece patlamalar duyulduğunu doğruladı. Pakistan tarafı ise bu iddiaları yalanlayarak Hindistan'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın Keşmir'e saldırı düzenlediği iddialarını reddetti. Tarar, "Bu tür haberler, bölgedeki gerginliği artırmaya yönelik kasıtlı bir girişimdir" diyerek, Yeni Delhi'nin çatışmaları tırmandırmaya çalıştığını ifade etti.
Hindistan ordusu da Pakistan'ın sınır hattında gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA), füzeler ve çeşitli silahlarla saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Askeri yetkililer, bu saldırıların "etkili şekilde engellendiğini" açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hindistan Ordusu, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin batı sınırı boyunca çok sayıda harekât gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, İHA ataklarının püskürtüldüğü ve ateşkes ihlallerine karşılık verildiği ifade edildi.
Financial Times'ın (FT) haberine göre, Pakistan, Hindistan'a cevap olarak saldırı başlatacağını belirtmesine karşın, askeri operasyonun ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşmadı. Öte yandan, Hindistan'ın hava saldırılarının ardından sınır hattında iki ordunun da topçu ateşine başladığını bildiren uluslararası basın kuruluşları, bazı bölgelerde askerlerin karşı karşıya geldiğini açıkladı.
Pakistan'ın Lahor kentinde, Hint menşeli olduğu iddia edilen bir İHA'nın düştüğü ifade edildi. İslamabad yönetimi, Hindistan'ın eylemlerini "yasadışı ve saldırganca savaş hareketi" olarak nitelendirdi. Dün gece Hindistan'ın İHA'larla yeniden saldırıya geçtiğini iddia eden Pakistan, hava savunma sistemlerinin bu saldırıları engellediğini duyurdu.
Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Çaudri, Hindistan'ın İsrail yapımı Harop İHA'ları ile Pakistan askerlerini hedef aldığını belirterek, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, dört asker de dahil olmak üzere beş kişinin yaralandığını dile getirdi. İki ülke arasındaki gerilim, Hindistan'ın geçen ay Keşmir'de 26 turistin öldürülmesine yanıt olarak Pakistan'da en az 9 noktayı vurmasıyla zirveye çıktı.
İslamabad yönetimi ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, 30'dan fazla vatandaşının hava saldırılarında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Pakistan lideri Şerif, gece saldırılarını "korkakça" diye niteleyerek, orduyu saldırılara karşılık vermesi için yetkilendirdi.