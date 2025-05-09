Son dakika... Güney Asya'da gerilim tırmanıyor: Hindistan ve Pakistan'dan karşılıklı saldırı suçlaması! Dün gece neler yaşandı?

KEŞMİRLİLER ÇATIŞMALARI BÖYLE ANLATTI: 'SAVAŞIN BAŞLADIĞINI ANLADIK''

Keşmir bölgesinde yaşayan aileler, son günlerde artan askeri çatışmalar nedeniyle büyük endişe duyuyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki onlarca yıllık anlaşmazlığın merkezinde yer alan bu bölge, dünyanın en tehlikeli sınır hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Hindistan'ın bu hafta başında düzenlediği hava saldırılarının ardından, Kontrol Hattı boyunca şiddet olayları yoğunlaştı.





CNN'e demeç veren Pakistan yönetimindeki Muzafferabad'da yaşayan 50 yaşındaki Safeer Ahmad Awan, 15 yaşındaki kızının Hint topçu ateşiyle yaralandığını belirterek, "6-7 Mayıs gecesi, evimizin yakınındaki cami hedef alındı. İkinci füze kızımın göğsüne şarapnel saplanmasına neden oldu" diye konuştu.





Bölgeden gelen haberlere göre, süren çatışmalar nedeniyle birçok aile evlerini terk etmek zorunda kalırken, bazıları yeraltı sığınaklarına kaçtı. Hindistan kontrolündeki Uri kasabasında yaşayan Nadeem Akbar, "Aile üyelerim geceyi 40 kişiyle birlikte bir sığınağa geçirmek zorunda kaldı" diyerek bölgede yaşanan zorluklara dikkat çekti.





Cammu'da yaşayan avukat Deepika Pushkar Nath ise bahçesinde çatışmaların yeniden başladığını gördüğünü kaydederek, "Savaşın gerçekten başladığını anladık. Dehşet içindeyiz. Kimse bizden bu savaş için onay almadı" dedi. Bölgeden gelen görüntülerde, hasar görmüş binalar ve yok olmuş eşyalar görülüyor. İki ülke arasındaki gerilimin tırmanması, sınırın her iki yakasında yaşayan sivillerin hayatından endişe duymasına neden oldu.