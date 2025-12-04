Güney Asya'da 1 haftada 1500'den fazla ölüm: Can kayıpları devam ediyor

Haberin Devamı

Geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların etkisi altındaki Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanlar, can kayıplarına neden olmayı sürdürüyor.

Afetlerin neden olduğu en ağır kayıp, 837 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da yaşandı.

Seller nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka'da 479 kişi hayatını kaybetti.

800'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Birçok köyün çamur ve enkaz altında kaldığı bu iki ülkede 800'den fazla kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Binlerce kişinin de afetlerden etkilenen bölgelerde ciddi seviyelerde gıda ve temiz su kıtlığıyla yüzleştiği vurgulandı.

ORMANSIZLAŞMAYLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Endonezya'daki çevre aktivistleri, ormanlık alanlarının yıllar içinde kaybedilmesinin, aşırı yağışlara karşı doğal savunma mekanizmalarını yok ettiğini vurgulayarak hükümete ormansızlaşmaya karşı adım atmaya çağırdı.

Daha önce Tayland'da 185 ve Malezya'da 3 kişi olarak bildirilen ölüm vakaları haricinde can kaybı duyurulmadı.