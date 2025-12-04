×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Güney Asya'da 1 haftada 1500'den fazla ölüm: Can kayıpları devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Tayland#Malezya#Doğal Afet
Güney Asyada 1 haftada 1500den fazla ölüm: Can kayıpları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 14:32

Asya kıtasında şiddetli yağmurların geçen haftadan bu yana yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1500'ü aştı. Güney Asya'da Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya doğal afetlerden etkilendi.

Haberin Devamı

Geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların etkisi altındaki Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanlar, can kayıplarına neden olmayı sürdürüyor.

Afetlerin neden olduğu en ağır kayıp, 837 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da yaşandı.

Seller nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka'da 479 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asyada 1 haftada 1500den fazla ölüm: Can kayıpları devam ediyor

800'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Birçok köyün çamur ve enkaz altında kaldığı bu iki ülkede 800'den fazla kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Gözden KaçmasınBelçika Batıyı uyardı, Putini işaret etti: Rusya karşılık verebilirBelçika Batı'yı uyardı, Putin'i işaret etti: Rusya karşılık verebilirHaberi görüntüle

Binlerce kişinin de afetlerden etkilenen bölgelerde ciddi seviyelerde gıda ve temiz su kıtlığıyla yüzleştiği vurgulandı.

Güney Asyada 1 haftada 1500den fazla ölüm: Can kayıpları devam ediyor

Haberin Devamı

ORMANSIZLAŞMAYLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Endonezya'daki çevre aktivistleri, ormanlık alanlarının yıllar içinde kaybedilmesinin, aşırı yağışlara karşı doğal savunma mekanizmalarını yok ettiğini vurgulayarak hükümete ormansızlaşmaya karşı adım atmaya çağırdı.

Daha önce Tayland'da 185 ve Malezya'da 3 kişi olarak bildirilen ölüm vakaları haricinde can kaybı duyurulmadı.

Gözden KaçmasınABDde benzin istasyonunda çatışmaABD'de benzin istasyonunda çatışmaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayland#Malezya#Doğal Afet

BAKMADAN GEÇME!