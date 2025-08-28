Güney Amerika'da tansiyon yükseldi... Trump'a rest çekti: ABD savaş gemileri gönderdi

Haberin Devamı

ABD, uyuşturucu şebekesinin lideri olduğunu öne sürerek başına 50 milyon dolar ödül koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rest çekmesinin ardından Karayipler ve Pasifik sularına sekiz adet savaş gemisi gönderdi.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD’nin 1994'te Haiti'de ve 1989'da Panama'da rejim değişikliği için gerçekleştirdiği operasyonları hatırlatan bu hamlenin, Maduro'nun rest çekmesinin ardından gelmesi Venezuela'da tedirginlik yarattı.

Gazeteye konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, savaş gemilerinin, Latin Amerika'daki “güçlendirilmiş uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonu” kapsamında gönderildiğini söyledi.

Yetkili, ayrıntıların henüz kamuoyuna açıklanmadığını ancak operasyona ilişkin planların netleştiğini belirtti. Bu hamle, Trump yönetiminin, ABD'nin Latin Amerika'daki uyuşturcu kartellerine karşı askeri güç kullanmayı değerlendirdiklerini açıklamalarından kısa bir süre sonra geldi.

ABD'nin, Trump yönetimi tarafından uyuşturucu karteli yönettiği suçlamasıyla karşı karşıya olan Venezuela'ya karşı askeri harekat düzenleyebileceği endişelerine yol açtı.

Bölgeye gitmek üzere yola çıkan filoda, üç muhrip, iki çıkarma, bir amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi bulunuyor. Filo, ABD Sahil Güvenlik ve kolluk kuvvetlerinden yetkililerini taşıyor.

ABD Donanması, gemilerin tam olarak nerede görev yapacağını açıklamadı. Ancak Karayipler'de devriye gezdiğini ve daha keskin emirler için beklediklerini belirtti.

Yetkili, gemilerin “Venezuela kıyılarının hemen açıklarında” bulunmadığının altını çizerken Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Venezuela muhalefeti, donanmanın bölgedeki varlığını “Trump yönetiminin Maduro'ya baskı stratejisinin bir parçası” olarak değerlendirdi.

Uzmanlar, askeri bir harekât ihtimalinin düşük olduğunu ancak Washington’un güç gösterisiyle Maduro üzerinde baskıyı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Öte yandan CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

KARTEL LİDERİ OLMAK İLE SUÇLANIYOR

ABD Hazine Bakanlığı geçen ay, Maduro'yu, Cartel de los Soles'in lideri olmakla suçladı ve uyuşturucu kartelini terör örgütü olarak ilan etti.

ABD hükümeti, Maduro’nun ABD narkotik yasalarını ihlal ettiğinin kaydetti ve tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında Narkotik Ödül Programı (NRP) kapsamında 25 milyon dolar ödül teklif etti.

Maduro'nun "başına" konulan ödül 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkartılırken ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, bu ödüle ilişkin Adaletten kaçamayacak. İşlediği çirkin suçların hesabını verecek" dedi.

Bondi, Maduro’yu “dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri” olarak nitelendirdi ve Venezuela merkezli Tren de Aragua ve Meksika’nın güçlü suç örgütlerinden Sinaloa kartelleri gibi terörist organizasyonlarla iş birliği içinde olduğunu öne sürdü.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından Maduro ve yakın çevresiyle bağlantılı 30 ton kokain ele geçirildiğini aktaran Bondi, bu miktarın 7 tona yakınının doğrudan Maduro ile ilişkili olduğunu iddia etti.

ABD’nin Maduro’yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği vurgulanan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “kaçak kartel lideri” olarak nitelendirerek, ABD’nin “ülkeye uyuşturucu akışını durdurmak için Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır” olduğunu söyledi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de “ABD topraklarını, güvenliğini ve halkını tehdit eden kartellerin yok edilmesi için bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde kapsamlı bir çaba yürütüldüğünü” belirtti.

MADURO'DAN SEFERBERLİK RESTİ

Maduro, ABD yönetimi hedef alarak, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirerek, "ABD eğer uyuşturucuya savaş açtıysa, bunu kendi topraklarında, Kolombiya ve Orta Amerika'daki tüm uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalara karşı yapması gerekiyor. Uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalar kimlerdir, onlar bunu çok iyi biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin müdahale politikalarına tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu:

"Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür."

ABD'nin savaş gemisi göndermesine sert tepki gösteren Maduro, “ülkenin hiçbir güce boyun eğmeyeceğini” vurguladı ve 4.5 milyon milisi göreve çağırdığını açıkladı.