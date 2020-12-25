Güney Amerika’da ilk koronavirüs aşısı yapıldı
Güney Amerika’da ilk koronavirüs aşısı yapıldı. Kıta'da aşıyı ilk olan kişi Meksikalı bir hemşire oldu.
Dünyada ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından en yüksek ölüm oranına sahip olan Meksika, Pfizer ve BioNTec’in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısından 30 milyon doz sipariş etti.
Aşının 3 bin dozunun ulaştığı ülkede ilk aşı 59 yaşındaki María Irene Ramirez isimli yoğun bakım hemşiresine yapıldı.
Güney Amerika ülkelerinden Şili ve Kosta Rika’da da dün aşılamanın başladığı belirtildi.
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