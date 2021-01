Güney Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BREZİLYA



Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 314, Kolombiya'da 270, Arjantin'de 56, Meksika'da 344, Peru'da 49 ve Şili'de 64 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 314 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 195 bin 725'e, 15 bin 827 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 716 bin 405'e yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 467 bin 953 vaka ve 46 bin 808 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.



ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 769 bin 420'ye ulaştı.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 270 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 765'e çıktı. Son 24 saatte 11 bin 528 vakanın tespit edildiği ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 666 bin 408'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 530 bin 973'e ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 43 bin 375'e, 5 bin 240 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 634 bin 834'e çıktı.



Yeni yıl nedeniyle 31 Aralık-1 Ocak'ta salgına dair günlük verilerin açıklanmadığı ülkede, bu süre zarfında Kovid-19 nedeniyle 156 kişinin öldüğü ve 15 bin 666 vakanın kaydedildiği belirtildi. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 447 bin 92 olarak açıklandı. Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 344 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 359 yeni vaka tespit edildi. Virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 851'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 443 bin 544'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 90 bin 905'e yükseldi. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi ve 900 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 18 bin 99'a, virüse bağlı can kaybı 37 bin 773'e, iyileşenlerin sayısı 956 bin 800'ye yükseldi.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 64 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı 16 bin 724’e çıktı. Vaka sayısı 3 bin 338 artışla 615 bin 902'ye, iyileşenlerin sayısı 581 bin 961'e ulaştı.