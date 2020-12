Güney Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1092, Meksika'da 718, Arjantin'de 169, Kolombiya'da 227, Peru'da 43, Şili'de 48 ve Guatemala'da 41 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1092 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 184 bin 827'ye, 69 bin 826 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 110 bin 434'e yükseldi.



Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 361 bin 731 vaka ve 44 bin 681 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.



ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 177 bin 702 olarak açıklandı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 718 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 799 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede can kaybı sayısı 116 bin 487'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 289 bin 298'e ve iyileşenlerin sayısı da 953 bin 762'ye yükseldi.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 169 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 41 bin 534'e, 7 bin 326 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 524 bin 372'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 352 bin 556 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 227 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 39 bin 787'ye çıktı. Son 24 saatte 12 bin 196 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 468 bin 795'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 343 bin 819'a ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 43 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 61 yeni vaka görüldü. Ülkedeki vaka sayısı 991 bin 518'e, can kaybı 36 bin 901'e, iyileşenlerin sayısı 925 bin 893'e yükseldi.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 7’ye çıktı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 1 artışla 578 bin 732'ye, iyileşenlerin sayısı 551 bin 200'e ulaştı.



GUATEMALA



Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 artarak 4 bin 551'e, vaka sayısı da 607 artışla 131 bin 435'e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 119 bin 748 kişi iyileşti.