Güney Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BREZİLYA



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1340 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 212 bin 831'e, 64 bin 385 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 638 bin 249'a yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 658 bin 636 vaka ve 50 bin 652 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 564 bin 622'ye ulaştı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1539 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 548 vaka tespit edildi. Virüse bağlı can kaybı sayısı 144 bin 371'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 688 bin 944'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 264 bin 780'e çıktı. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 46 bin 216'ya, 12 bin 112 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 831 bin 681'e çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 613 bin 773 olarak açıklandı. Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 390 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 49 bin 792'ye çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 908 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 956 bin 979'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 786 bin 170'e ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 113 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 406 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 78 bin 675'e, virüse bağlı can kaybı 39 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 993 bin 509'a yükseldi.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 594’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 589 artışla 680 bin 740'a, iyileşenlerin sayısı 639 bin 91'e ulaştı.



BOLİVYA



Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 655 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 193 bin 745'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 764'e, sağlığına kavuşanların sayısı 146 bin 578'e çıktı.



GUATEMALA



Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 5 bin 343'e, vaka sayısı da 1047 artışla 151 bin 324'e yükseldi. Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 136 bin 244 kişi iyileşti.