Güney Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1192, Meksika'da 1584, Arjantin'de 235, Kolombiya'da 398, Peru'da 113, Şili'de 26, Ekvador'da 60, Bolivya'da 42 ve Guatemala'da 35 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1192 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 211 bin 491'e, 62 bin 94 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 573 bin 864'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 644 bin 225 vaka ve 50 bin 318 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 518 bin 846'ya ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1584 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 894 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 142 bin 832'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 668 bin 396'ya ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 251 bin 782'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 235 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 46 bin 66'ya, 12 bin 141 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 819 bin 569'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 604 bin 373 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 398 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 49 bin 402'ye çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 939 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 939 bin 71'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 769 bin 935'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 113 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 561 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 73 bin 214'e, virüse bağlı can kaybı 39 bin 44'e, iyileşenlerin sayısı 989 bin 367'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 573’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 400 artışla 677 bin 151'e, iyileşenlerin sayısı 634 bin 960'a ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 357 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 191 bin 90'a, virüse bağlı can kaybı 9 bin 722'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 145 bin 537'ye çıktı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 60 artarak 14 bin 382'ye, vaka sayısı 924 artışla 232 bin 568'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 199 bin 332 kişi iyileşti.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 artarak 5 bin 313'e, vaka sayısı da 1131 artışla 150 bin 277'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 135 bin 594 kişi iyileşti.