Güney Amerika ülkelerinde koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler

BREZİLYA



Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 307, Meksika'da 189, Arjantin'de 79, Kolombiya'da 253, Peru'da ve Şili'de 46'şar kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 307 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 190 bin 795'e, 17 bin 246 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 465 bin 806'ya yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 423 bin 340 vaka ve 45 bin 808 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 475 bin 466'ya ulaştı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 974 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 122 bin 26'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 377 bin 217'ye ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 31 bin 864'e yükseldi. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 42 bin 501'e, 3 bin 713 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 578 bin 267'ye çıktı. Noel nedeniyle 24-25 Aralık'ta salgına dair verilerin açıklanmadığı ülkede, bu süre zarfında Kovid-19 nedeniyle 108 kişinin öldüğü ve 10 bin 689 vakanın kaydedildiği belirtildi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 402 bin 227 olarak açıklandı. Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 253 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 41 bin 943'e çıktı. Son 24 saatte 10 bin 196 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 584 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 444 bin 41'e ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi ve 601 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 6 bin 318'e, virüse bağlı can kaybı 37 bin 414'e, iyileşenlerin sayısı 943 bin 637'ye yükseldi.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 404’e çıktı. Vaka sayısı 2 bin 563 artışla 598 bin 394'e, iyileşenlerin sayısı 567 bin 376'ya ulaştı.