Güney Amerika ülkelerinde koronavirüs salgını

BREZİLYA



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1050 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 209 bin 296'ya, 61 bin 567 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 455 bin 59'a yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 619 bin 619 vaka ve 49 bin 885 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 388 bin 784'e ulaştı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1219 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 523 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 140 bin 241'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 630 bin 258'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 212 bin 403'e çıktı. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 45 bin 295'e, 8 bin 932 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 791 bin 979'a çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 573 bin 104 olarak açıklandı. Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 48 bin 256'ya çıktı. Son 24 saatte 20 bin 855 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 891 bin 34'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 711 bin 924'e ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 435’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 313 artışla 665 bin 493'e, iyileşenlerin sayısı 622 bin 321'e ulaştı.



EKVADOR



Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 316’ya çıktı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 942 artışla 230 bin 808'e, iyileşenlerin sayısı 193 bin 581'e ulaştı.



BOLİVYA



Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 91 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 185 bin 680'ne, virüse bağlı can kaybı 9 bin 596'ya, sağlığına kavuşanların sayısı ise 142 bin 948'e çıktı.



GUATEMALA



Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 artarak 5 bin 220'ye, vaka sayısı 1038 artışla 148 bin 598'e yükseldi. Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 133 bin 788 kişi iyileşti.



PANAMA



Panama Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 kişi artarak 4 bin 738'e, vaka sayısı 2 bin 677 artışla 296 bin 269'a ulaştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 236 bin 954'e çıktı.