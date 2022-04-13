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Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü

#Güney Afrika#Sel#Dünya

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Güney Afrika'da etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal eyaletinde en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda ev, köprü ve yol yıkılırken, limanda bekleyen nakliye konteynerleri devrildi. Çok sayıda aracın da sel sularına kapıldığı, eyalette arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eyaletin Kooperatif Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Son raporlar, şiddetli yağışlar nedeniyle 45'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor, daha fazla rapor geldikçe bu sayı muhtemelen artabilir" denildi.

Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü

KwaZulu-Natal eyaletinin merkezi olan Durban kentinin Belediye Başkanı Mxolisi Kaunda, kentin elektrik santrallerinin çoğunun dün akşam sular altında kaldığını ve bazı su arıtma tesislerinin hasar gördüğünü ifade etti.

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Kaunda, kentin bazı bölgelerinde kesilen su ve elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, alçak kesimlerde yaşayanlara yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu. Güney Afrika Hava Servisi'ne göre ise, KwaZulu-Natal'ın güneyinde daha fazla yağış bekleniyor.

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#Güney Afrika#Sel#Dünya

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