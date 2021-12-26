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Güney Afrika’nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti

#Güney Afrika#Dünya#Desmond Tutu
Güney Afrika’nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika’da ayrımcılık karşıtı mücadelesiyle tanınan Başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika’nın Nobel Barış ödüllü ve ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu’nun 90 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ramaphosa yaptığı açıklamada, “Başpiskopos Tutu’nun vefatı, ulusumuzun bize özgürleşmiş bir Güney Afrika’yı miras bırakan seçkin Güney Afrikalı nesline vedasından bir başka yas sayfasıdır” ifadelerine yer verdi.

'Güney Afrika'nın vicdanı'  olarak da anılan Tutu, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça tanınan bir kişilikti.

Apartheid (ayrımcılık) sistemi karşıtı yaptığı protestolarla tanınan Tutu, mücadelesi nedeniyle 1984 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştü.

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#Güney Afrika#Dünya#Desmond Tutu

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